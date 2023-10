Il Catanzaro vola, Vivarini: “plauso a tutta la squadra, nostri tifosi fantastici”

StrettoWeb

Eccezionale inizio di campionato di Serie B per il Catanzaro di mister Vincenzo Vivarini. Oggi Iemmello ha piegato la resistenza del Sudtirol. L’allenatore della società di Noto, in conferenza stampa, ha affermato: “abbiamo incontrato una vera squadra di Serie B, solida e caratteriale. Dovevamo essere bravi ad accorciare, il Sudtirol ha un gioco semplice ma che ci portava ad allungarci: non prendere gol è stato importante. La rete di Iemmello è stata molto bella anche perché è arrivata su una giocata provata in settimana”, evidenza Vivarini.

"Va fatto un plauso a tutta la squadra, linea difensiva compresa. Nel primo tempo abbiamo faticato su due o tre situazioni. A 1.200 km da Catanzaro, oggi avevamo lo stadio dalla nostra parte. Per i giovani ho solo parole d'elogio, stanno facendo quello che chiedo ma soprattutto sono pronti", conclude Vivarini.