Catania, mister Tabbiani trema: è a un passo dall’esonero. Già pronto il sostituto

Situazione sempre più delicata a Catania per quanto concerne l’allenatore. Ai ferri corti il rapporto con la tifoseria, che oggi ha esposto uno striscione (“Tabbiani via subito”) per chiedere apertamente l’esonero. Esonero che dovrebbe arrivare a breve. E’ infatti a un passo il benservito al tecnico etneo, che oggi ha perso ancora in casa (terzo stop stagionale al Massimino) contro l’Avellino.

La corsa a due tra Rolando Maran e Silvio Baldini potrebbe essere vinta dal secondo, che tornerebbe a Catania a distanza di 15 anni e in Sicilia oltre un anno dopo l’impresa di Palermo, riportato in Serie B.