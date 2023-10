Caos scuola a Reggio Calabria, Vizzari (FI): “la condotta dall’assessore Nucera è inqualificabile”

StrettoWeb

“A seguito del mio intervento durante la seduta straordinaria di ieri in “Commissione controllo e garanzia”, avente ad oggetto l’audizione dell’assessore Nucera sul tema cruciale del dimensionamento scolastico, ritengo doveroso sottolineare la mia posizione, mai mutata sin dagli esordi di questa triste vicenda”. Queste le parole del consigliere comunale di Forza Italia Roberto Vizzari, che in una nota ribadisce la sua posizione critica nei confronti dell’assessorato e della giunta comunale:

“Premesso che, come sottolineato in una nota stampa in accordo con la coalizione di centrodestra nei giorni scorsi, la condotta assunta dall’assessore Nucera è inqualificabile, ancor più per la delicatezza del ruolo che riveste il settore di sua competenza e che, come dimostrato dai fatti, la delibera da lei presentata, fuori tempo massimo, è la prova della superficialità con cui la Giunta comunale ha trattato questo tema” dichiara Vizzari.

“Sempre in questa seduta la mia posizione è stata di netta critica, non solo per le tempistiche, considerando che l’Assessore Nucera ha iniziato a lavorare tardi al piano, ma anche per la mancanza di programmazione e studio di una delibera fondamentale per l’assetto scolastico territoriale” conclude il consigliere.