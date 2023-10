Il prof. Bruno Sergi nominato nell’IACA di Vienna: un incarico molto prestigioso per il grande economista reggino dell’Università di Messina

StrettoWeb

Il prof. Bruno Sergio Sergi dell’Università di Messina e di Harvard (USA) è stato nominato quale nuovo membro della governance dell’International Anti-Corruption Academy, un’organizzazione internazionale con sede a Vienna fondata nel 2011 su iniziativa dell’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine, dello Stato Austriaco, dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode e altre autorevolissime istituzioni internazionali.

All’interno della famiglia delle Nazioni Unite e con lo status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite, questa è l’unica organizzazione internazionale ad offrire assistenza tecnica per rafforzare le capacità degli Stati di implementare la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione e rafforzare il raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile il cui successo è legato ad efficaci strumenti di integrità e cooperazione a livello nazionale e globale. Tra i suoi vari partner si annoverano anche la Banca Mondiale, l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico e Interpol.

Bruno Sergi è un importante accademico italiano, reggino di Saline Joniche con una cattedra di insegnamento a Messina in Politica Economica e Finanza Internazionale, e un’altra in Economia dello Sviluppo ed Economie dei Paesi Emergenti alla Harvard University (USA). I suoi interessi di ricerca e insegnamento sono legati al più ampio tema dell’economia dei mercati emergenti e della sostenibilità. È condirettore del Lab for Entrepreneurship and Development (LEAD), un laboratorio di ricerca con sede a Cambridge (USA), che ha lo scopo di generare e condividere conoscenze sui temi dell’imprenditorialità, dello sviluppo e della sostenibilità. È direttore scientifico dell’International Center for Emerging Markets Research, organizza eventi di divulgazione scientifica ad alta qualificazione didattica come convegni, seminari e webinar. Negli ultimi anni si è particolarmente focalizzato sull’opportunità di realizzare il Ponte sullo Stretto, coinvolgendo esperti ed alimentando il dibattito sulla grande opera per cui si è sempre battuto come fondatore del Comitato ‘Ponte Subito’.