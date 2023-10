Ponte sullo Stretto, nel seminario Unime il prof. Hasan Alpago alza il livello del dibattito: “grande sfida sulla scia di Dante, Einstein e Marco Polo”

StrettoWeb

Si è concluso da pochi minuti il webinar dell’Università di Messina sul Ponte sullo Stretto organizzato dal prof. Bruno Sergi, docente di Politica Economica e Finanza Internazionale e di Economics of Financial Markets all’Università di Messina e di Economics of Emerging Markets alla Harvard University (USA). L’incontro, intitolato “How to Finance the Messina Bridge? Alternative Financing Methods to Finance the Messina Bridge”, ha visto l’autorevole coinvolgimento del prof. Hasan Alpago (Nişantaşı University, Turchia) che ha tenuto una magistrale relazione sui metodi di finanziamento delle grandi opere ma soprattutto ha aperto gli orizzonti del dibattito sul Ponte, “riportandolo sul corretto binario, quello della grande sfida, del sogno di un futuro migliore” come ha commentato il direttore di StrettoWeb Peppe Caridi nel suo intervento complimentandosi con il prof. Alpago.

L’incontro, particolarmente partecipato dagli studenti del prof. Sergi, si è pregiato anche dell’intervento del prof. Enzo Siviero, rettore di eCampus, che ha confermato la prospettiva del Ponte come una grande opera “per le prossime generazioni” evidenziando quanto sia importante “l’impatto emotivo su una terra che sta perdendo le proprie migliori risorse umane e che ha la assoluta necessità di stimoli positivi per un futuro migliore”.

Il prof. Alpago nel suo intervento particolarmente apprezzato da tutti i presenti, ha sottolineato le varie possibili fonti di finanziamento delle grandi opere facendo esempi concreti di infrastrutture analoghe in giro per il mondo; ma soprattutto ha evidenziato quale sia il livello del Ponte sullo Stretto come grande opera dell’ingegno umano, consegnandogli il proprio posto nella storia tra le meraviglie più grandi mai realizzate dall’umanità. Citando Dante Alighieri, Albert Einstein e Marco Polo, il prof. Alpago ha soprattutto restituito al dibattito sul Ponte quello standard che è corretto gli appartenga in termini di grande sogno per lo sviluppo dell’umanità, ed eccezionale sfida tecnologica ed ingegneristica con tutto ciò che questa sfida si trascina in termini non solo economici, ma anche simbolici, culturali e sociali.

Particolarmente entusiaste le parole del prof. Bruno Sergi, che ha evidenziato con orgoglio come quello di stamani sia stato un “seminario ad alta qualificazione didattica” e, ringraziando tutti i partecipanti, ha sottolineato di “aver iniziato il dibattito sul Ponte sullo Stretto tantissimi anni fa, come Comitato Ponte Subito (oltre 15 anni fa, ndr), e adesso voglio riprendere da protagonista questo dibattito per innalzare il livello politico. E’ un grande simbolo di rinascita per tutta l’Italia per ciò che rappresenta e non ho alcuna paura di rilanciare la visione strategica che il Ponte darà a questo territorio e alle future generazioni“.

