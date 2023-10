L’ex Reggina Baiocco candidato Sindaco a Perugia con Alternativa Popolare, il partito di Bandecchi

StrettoWeb

Da calciatore a imprenditore a Sindaco. E’ la storia di Davide Baiocco, che ha militato per le varie Reggina e Catania, oltre che per la Juve, chiudendo la carriera in Sicilia, tra Siracusa, Akragas e Biancavilla. Poi è tornato nella sua città Natale, Perugia, dove oggi è stato ufficialmente presentato come candidato Sindaco alle prossime elezioni comunali. Partito? Alternativa Popolare, con Stefano Bandecchi, Sindaco di Terni e già Presidente della Ternana. Lo stesso Bandecchi è pronto a proporre un candidato anche per Reggio Calabria, come affermato in una diretta social di qualche giorno fa dopo aver incontrato due imprenditori reggini.

“Quello che vogliamo fare – ha detto Baiocco – è ascoltare veramente i cittadini, per capire e trovare delle soluzioni insieme. Sono sempre stato lontano dalla politica ma sono stato sempre curioso e mi sono chiesto perché non si riesce a cambiare le cose. Ora credo che non ci sia modo migliore per cambiare le cose che rappresentare la propria città. Sono sempre stato uno che si è rimboccato le maniche e ha corso, si è sacrificato per ottenere dei risultati in qualsiasi cosa che ho fatto. La volontà è di cambiare in meglio la nostra città, insieme”.

“Baiocco è stato scelto perché la battaglia per Perugia per noi è importantissima – ha detto Bandecchi – e nella nostra strategia nazionale è un passaggio fondamentale. Non l’ho scelto perché era un calciatore ma perché a me serviva un uomo valido. Non l’ho scelto perché mi serviva un cittadino di Perugia ma perché per fare il sindaco in qualunque città d’Italia servono capacità manageriali. Ho scelto quindi Baiocco perché semplicemente è un imprenditore che oggi gestisce l’azienda di famiglia, si assume delle responsabilità e fa delle scelte che devono portare reddito e benessere”.