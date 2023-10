Bandecchi: “incontrati due importanti imprenditori reggini”. Consegnata anche una maglia amaranto: “grazie Reggio”

StrettoWeb

Stefano Bandecchi con la maglia della Reggina. Non è un fotomontaggio, bensì – come si può vedere nell’immagine in evidenza – lo screen di una diretta che il Sindaco di Terni ha postato poco fa. L’ex Presidente della Ternana, infatti, ha incontrato due importanti imprenditori reggini a Roma – come affermato nella diretta – e questi ultimi gli hanno consegnato una divisa della Reggina, che lui ha mostrato nel video.

Bandecchi è rimasto stupito dalle numerose domande dei tifosi amaranto, notando che è rimasto intatto l’interesse anche a distanza di qualche settimana e ringraziando loro e la città di Reggio. Nella diretta ha affermato di aver già scelto il rappresentante di Alternativa Popolare che si candiderà a Reggio Calabria alle prossime elezioni comunali.