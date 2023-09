Ancora tensioni a Villa San Giovanni: pendolari sul piede di guerra, cosa succede agli aliscafi?

StrettoWeb

Anche questa mattina i pendolari dello Stretto di Messina sono sul piede di guerra. Proseguono infatti i ritardi e le corse sostitutive per far fronte alla mancanza di due aliscafi Blu Jet a Villa San Giovanni. “Ci sono stati disagi alla partenza – ci dice uno dei pendolari –, come nei giorni precedenti. Alcuni passeggeri si lamentavano con il personale di terra e, per qualche parola di troppo, gli animi si sono scaldati. Ciò che fa rabbia sono le spiegazioni non date quando chiediamo informazioni“.

“Ieri sera alcuni passeggeri che avevano coincidenze con treni a lunga percorrenza sono troppo arrivati tardi e hanno perso la corsa, perdendo biglietti anche da 80 euro“, ci racconta un altro passeggero.

“Due giorni fa abbiamo avuto un problema contemporaneamente a due aliscafi – ci spiegano dal gruppo Ferrovie dello Stato che abbiamo contattato dopo le segnalazioni -. Ieri si è proceduto ad attivare corse con mezzi con bidirezionali Bluferries. I passeggeri non sono stati lasciati soli ma accompagnati. Di fatto nessuna corsa è stata cancellata, ci sono stati solo dei ritardi su Villa” dovuti alla riorganizzazione per garantire le corse pur in mancanza dei due mezzi.

“Su Reggio – si precisa ancora – le corse con gli aliscafi sono tutte garantite, ma da lunedì dovrebbe rientrare l’altro mezzo” e dunque dovrebbero terminare i disagi per i pendolari, o quanto meno ridimensionarsi. I viaggiatori, in verità, potranno forse tirare un sospiro di sollievo anche nel weekend. Essendoci meno corse da Reggio, infatti, qualche mezzo potrebbe essere utilizzato su Villa San Giovanni.