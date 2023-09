Tensione agli imbarchi degli aliscafi a Villa, corse soppresse: “chi protesta contro il Ponte non ha idea delle insidie”

StrettoWeb

“Diario del viaggiatore: hanno soppresso gli aliscafi dalla tratta Villa San Giovanni – Messina. Sono due giorni che ci hanno fatto imbarcare in una nave della Ferrovia non del tutto confortevole. Ieri sera il personale a terra non sapeva gli orari dell’imbarco e con il biglietto in mano abbiamo aspettato la nave della speranza che attraccasse; alla fine ce l’abbiamo fatta, siamo arrivati a Villa. Questa mattina altra sorpresa al porto: aliscafi soppressi, altra nave della speranza, altro gettone, altra corsa.

Ma poi al ritorno non è cambiato niente, stessa storia di ieri sera. Cosa ci aspetterà domani? Lo sapremo solo vivendo (11 anni che faccio questo tragitto mi sembra di percepirne almeno il doppio). P.S.: sono sicuro che chi fa le proteste contro il Ponte non ha lontanamente l’idea delle insidie che ci aspettano ogni giorno a noi poveri “viaggiatori dello stretto”!“.

E’ quanto si legge in un post affidato ai social da uno dei tanti pendolari dello Stretto che ogni mattina e ogni pomeriggio si imbarcano per spostarsi dalla Calabria alla Sicilia e viceversa. Da due giorni gli aliscafi sono spariti e questa mattina, come ci segnalano altri pendolari, ci sono stati attimi di tensione tra passeggeri ed equipaggio. Gli utenti, giustamente, pretendevano spiegazioni dalla biglietteria, ma per tutta risposta il personale ha liquidato la faccenda con un lapidario “Vi faremo sapere quando avremo notizie anche noi“. Questo, ovviamente, ha fatto scattare l’ira dei viaggiatori, che non accettavano uno scaricabarile come spiegazione.

La corsa delle 7:15 di questa mattina, una delle più affollate, non c’è stata. Stessa sorte per quelle successive. “Io dovevo attraversare alle 17:30 – ci racconta un passeggero – e non c’era la corsa. Ho dovuto aspettare le 18:15 per prendere la zattera“.

Verosimilmente i disagi sono dovuti al fatto che Blu Jet ha perso la gara da Reggio a Messina a partire dal primo ottobre. Alcuni degli aliscafi che aveva a noleggio, si vocifera tra i passeggeri, vanno restituiti e sono stati sottoposti a manutenzione. Di conseguenza mancano i mezzi per garantire il servizio. Ma una risposta ufficiale da Blu Jet non è arrivata.