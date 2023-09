Rosy Chin, l’ambasciatrice della ‘nduja di Spilinga al Grande Fratello

StrettoWeb

“Rosy Chin in arte “The Queen Rosy Chin”, nominata dall’amministrazione comunale come eccellente rappresentante del salume tipico, per i suoi noti video che celebrano la bontà e la versatilità della ‘nduja, approda alla seguitissima trasmissione del “Grande Fratello”. Ricordiamo il famoso “Bacchette pronte’, con cui Rosy, Chef e food creator, lancia i suoi contenuti social, in un suo stile creativo di cucina fusion in continua evoluzione e con la nduja di Spilinga, appunto, celebrata in uno stretto dialetto calabrese in un video virale”.

“Il video ha superato in totale il milione di visualizzazioni tra i social media (instagram, facebook, Tik Tok, You Tube) con migliaia e migliaia di “condivisioni”, tali da far girare il nome di Spilinga e della “’nduja di Spilinga” a livello internazionale. In bocca al lupo The Queen Rosy Chin!”, dichiara in una nota l’Amministrazione Comunale.

