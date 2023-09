Un concorrente reggino nella casa più spiata d’Italia: Giuseppe Garibaldi, l’eroe del Grande Fratello

StrettoWeb

“Garibaldi che comanda, che comanda… al Grande Fratello!” Sì, avete letto bene: Giuseppe Garibaldi è il concorrente della nuova edizione del reality show più spiato d’Italia, in onda questa sera su Canale 5 con la prima puntata. Un inizio sicuramente “scoppiettante”, tanto per rimanere in tema: l’eroe dei due mondi (quello televisivo e quello social) si chiama per davvero Giuseppe Garibaldi, è un calabrese doc ed è felice del nome che porta.

È lui stesso a presentarsi in una breve clip in anteprima: “vengo da Santa Cristina d’Aspromonte, in provincia di Reggio Calabria e sono un collaboratore scolastico, ovvero un semplice bidello”. Come semplice è la sua famiglia, per cui spende parole affettuose ma anche ironiche: “siamo 4 figli maschi, ma il vero maschio è la mamma!“. E poi, come ogni concorrente che si rispetti, parlo del suo sogno.

E no, non è l’unificazione d’Italia, ma il “posto fisso“: è proprio per questa ragione che si è trasferito in Veneto, sempre sotto consiglio della mamma, per raggiungere la tanto agognata stabilità. Tra Giuseppe Garibaldi e Alex Schwazer, altro concorrente d’oro del Gf, ne vedremo delle belle!