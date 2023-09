Reggio, incendiata l’auto di Angela Marcianò. La solidarietà di Minasi: “non è sola, mi stringo attorno a lei”

StrettoWeb

“Non avevo avuto modo, in queste ore – causa i numerosi impegni istituzionali – di soffermarmi su quanto accaduto due sere fa a Reggio Calabria, quando l’auto in uso al marito dell’ex Assessore comunale Angela Marcianò è stata data alle fiamme. Lo faccio ora, esprimendo a lei e ai suoi famigliari la mia più completa vicinanza e solidarietà. Episodi come quello che il consigliera comunale ha subito per due volte in pochi anni, sono gravi e inquietanti, ma non devono riuscire a centrare l’obiettivo di chi li mette in atto: ovvero intimidire”. La Senatrice della Lega, Tilde Minasi, interviene sull’incendio appiccato alla macchina di proprietà della famiglia di Angela Marcianò, per manifestarle la sua solidarietà e condannare duramente l’accaduto.

“E’ drammatico – dice ancora la parlamentare – che a Reggio e in Calabria si continuino a ripetere attentati a danno degli Amministratori locali. Le forze dell’ordine stanno indagando su quest’ultimo grave fatto e mi auguro arrivino presto a individuare e arrestare i colpevoli, ma intanto tutti noi dobbiamo condannare fermamente atti di questo genere. Angela Marcianò è una donna risoluta che non si è lasciata impaurire dopo il primo attentato subito pochi anni fa e ha proseguito nel suo impegno politico. Sono certa che continuerà a farlo senza paura anche in questa occasione. Come Parlamentare – prosegue Minasi – mi stringo attorno a lei e alla sua famiglia, dicendole che non è sola e incoraggiandola ad andare avanti, nelle sue battaglie e sulla sua strada, rivolgendo un pensiero anche alla nostra città, che non deve arrendersi e subire passivamente azioni compiute da chi, evidentemente, vive di barbarie e violenza e vorrebbe continuare a farlo, ma che deve invece sollevare la testa e combattere con determinazione contro ogni forma di illegalità”.