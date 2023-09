Reggio Calabria, nuovamente incendiata l’auto di Angela Marcianò: città sgomenta

StrettoWeb

No, oggi non è un giorno di festa per Reggio Calabria. Nella notte, infatti, è stata incendiata l’auto di Angela Marcianò, consigliere comunale in prima linea nell’opposizione all’Amministrazione di Palazzo San Giorgio. E’ la seconda volta che Angela Marcianò subisce un attentato incendiario: era già successo nel 2016, quando era Assessore comunale ai Lavori Pubblici. Oggi questo gesto feroce arriva proprio alla vigilia della riunione delle commissioni comunali riunite (bilancio e lavori pubblici) in programma domani, dopo tre rinvii, sui subappalti di Castore dove Angela Marcianò ha da tempo evidenziato gravi incongruenze.

I Carabinieri hanno avviato le indagini nella notte e lavoreranno per accertare un eventuale legame con l’attività politica di Marcianò, ma a prescindere dal filone investigativo non è certamente una coincidenza che ad essere incendiata in piena notte sia stata proprio l’auto del consigliere comunale, la Kia Sportage che usa quotidianamente da tempo e con cui ieri mattina aveva accompagnato suo figlio al primo giorno di scuola. L’orribile gesto lascia sgomenta tutta la città: oggi, proprio nel giorno della Festa patronale per la Madonna della Consolazione, non c’è proprio nulla da festeggiare. La grande tradizione della Sacra Effige non riesce a consolarci affatto rispetto ad una città in cui il clima si è così tanto imbarbarito che persino l’aria è diventata irrespirabile.

Ad Angela Marcianò la più grande solidarietà e vicinanza da parte di tutta la redazione di StrettoWeb, con l’invito a non mollare nella sua attività di cui la città ha disperatamente bisogno in quanto proprio questi gesti così violenti, vigliacchi e criminali confermano la bontà del suo operato.

Il Presidente dell’Istituto Nazionale Azzurro manifesta vicinanza ad Angela Marcianò

In seguito all’incendio doloso subito dalla macchina della Prof.ssa Angela Marcianò, Consigliere del Comune di Reggio Calabria, il Presidente dell’Istituto Nazionale Azzurro, Lorenzo Festicini si è espresso fermamente per condannare questo vile gesto intimidatorio: “la Prof.ssa Angela Marcianò è stata oggetto di un attacco intollerabile, che ha causato danni materiali e ha messo in pericolo la sua incolumità. L’incendio della sua macchina rappresenta un tentativo di intimidazione verso una figura autorevole che si è sempre impegnata per il bene della comunità”.

In risposta a questo atto vile, il Presidente dell’Istituto Nazionale Azzurro ha voluto manifestare la massima vicinanza alla Prof.ssa Angela Marcianò. In una dichiarazione rilasciata oggi, ha affermato: “Condanno fermamente questo gesto intimidatorio nei confronti della Prof.ssa Angela Marcianò. Come presidente dell’Istituto Nazionale Azzurro, mi schiero al suo fianco e la sostengo incondizionatamente. Atti del genere non devono essere tollerati in una società civile”.

Continua Festicini: “la Prof.ssa Angela Marcianò è una figura rispettata e ammirata nella comunità di Reggio Calabria per il suo impegno nel miglioramento della qualità della vita dei cittadini e per la promozione di iniziative culturali. Questo attacco non fermerà la sua determinazione nel perseguire gli obiettivi che si è prefissata per il bene della città. L’incendio della macchina della Prof.ssa Angela Marcianò richiama l’attenzione sulla necessità di combattere la violenza e l’intimidazione nei confronti di coloro che dedicano il loro impegno al servizio della collettività. È fondamentale che le istituzioni e la società nel suo complesso si uniscano per condannare questi atti e lavorare insieme per garantire un ambiente sicuro e rispettoso per tutti”. In conclusione, il Presidente dell’Istituto Nazionale Azzurro, esprime “la massima solidarietà e sostegno alla Prof.ssa Angela Marcianò”.