Reggio Calabria, successo straordinario per il concerto di Al Bano nonostante la pioggia e un migrante agitato | FOTO

StrettoWeb

Si sono concluse nel migliore dei modi le celebrazioni del 50° anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace: un anno di grandi eventi culminati oggi nel concerto di Al Bano finanziato dalla Regione Calabria dopo l’importante evento culturale presso il Museo che custodisce i due guerrieri dell’antica Grecia. Al Bano ha cantato di fronte a decine di migliaia di spettatori nel suo unico concerto del Sud Italia nel 2023 e l’unico in assoluto gratuito, in piazza.

La pioggia non ha rovinato lo spettacolo: lo scroscio più forte, iniziato intorno alle 23:30 dopo 90 minuti di ottima musica, non ha fermato l’artista che dal palco ha intonato “Nel Sole”: sono bastate le prime note per scatenare il pubblico che, sotto gli ombrelli, ha apprezzato il tempismo e urlato a squarcia gola “Quando il sole tornerà, e nel sole io verrò da te…“. Subito dopo il cult “Felicità” mentre la pioggia smetteva di cadere e gli ombrelli si potevano nuovamente chiudere fino alla fine dello spettacolo.

Non ha rovinato la festa neanche un migrante particolarmente facinoroso, in evidente stato confusionale, che aveva iniziato a dare in escandescenze ed è stato immediatamente trasportato di peso fuori dalla folla dalle forze dell’ordine che lo hanno piantonato per oltre 40 minuti prima di lasciarlo allontanare sotto vigilanza sul corso Garibaldi.