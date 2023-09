Reggio Calabria, Al Bano stregato dai Bronzi di Riace: “resisteranno nell’infinità del tempo” | INTERVISTE

StrettoWeb

Grande attesa a Reggio Calabria per il concerto di Al Bano a Piazza Indipendenza. Il concerto è finanziato nell’ambito delle tantissime attività messe in atto per celebrare il Cinquantenario dei Bronzi di Riace, simbolo della Calabria e della Magna Graecia.

Nel corso di una conferenza stampa che si è svolta al Museo Archeologico, il Vicepresidente della Regione Calabria, Giusi Princi, ha sottolineato: “Al Bano è stato fortemente voluto da me e dal presidente Occhiuto. E’ un grande cantante che si è affermato in ambito internazionale ed incarna i valori del Sud Italia”.

Reggio Calabria, Princi: "Al Bano incarna i valori del Sud"

Al Bano nel suo intervento ha “ringraziato Dio per la vita che mi ha donato. Io maestro? No, mi sento un alunno della musica italiana”. “I Bronzi di Riace? Sono straordinari, mi emozionano, resisteranno nell’infinità del tempo per rappresentare la bellezza”, rimarca. “E’ sempre stata un’emozione venire in Calabria, ci sono venuto diverse volte e non solo per cantare”, conclude.

Prima del concerto del noto artista pugliese saranno recitate alcune letture a tema Bronzi di Riace e Magna Graecia. Per questa messa in scena artistica, prima di Al Bano dunque, sul palco si alterneranno Luigi Parisi, romano, regista di fama nazionale, sceneggiatore, film director e content creator, conosciuto principalmente per aver diretto fiction di successo come “l’Onore e il Rispetto”, “Il Bello delle Donne”, “Il Peccato e la Vergogna”, “Il Sangue e la Rosa”, e Gigi Miseferi, reggino, attore, showman a 360 gradi, nato artisticamente con “Il Bagaglino” di Pier Francesco Pingitore, negli anni occupato pure in ruoli impegnati, oggi lo troviamo anche come inviato della trasmissione RAI “ItaliaSì!” di Marco Liorni.

Reggio Calabria, le parole di Gigi Miseferi

Reggio Calabria, il regista Luigi Parisi: "è un piacere essere qui"

