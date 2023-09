Reggio Calabria, tutto pronto per il concerto di Al Bano di questa sera | FOTO

StrettoWeb

Mancano ormai pochissime ore al concerto di Al Bano Carrisi che si terrà questa sera alle ore 21:30 a Piazza Indipendenza a Reggio Calabria. Il palco è pronto come si può vedere dalle foto a corredo dell’articolo e per questa sera sono attesi migliaia di visitatori provenienti dalle altre province calabresi, dalla Sicilia e dalle altre regioni del Sud Italia in quanto il concerto di questa sera è l’unico previsto in tutto il Mezzogiorno nel 2023.

Il concerto di Al Bano è stato finanziato nell’ambito di Bronzi50 dalla Regione Calabria e dalla presidente Giusi Princi.

Alle ore 18:00 di oggi, presso il Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria, avrà luogo una conferenza stampa a cui prenderanno parte il Direttore del MArRC, Carmelo Malacrino, il Sindaco f.f. del Comune di Reggio Calabria, Paolo Brunetti, il Vicepresidente della Regione con delega alla Cultura, Giusi Princi, e l’artista di fama internazionale, Albano Carrisi, in arte Al Bano.

Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21, perché prima del concerto saranno recitate alcune letture a tema Bronzi di Riace e Magna Graecia.