Reggio Calabria, incendiata l’auto di Angela Marcianò. Fdi: “gesto indegno”

“Il Circolo FdI “Antonio e Ciccio Franco” esprime vicinanza e solidarietà alla dott.ssa Angela Marcianò ed ai suoi familari, per il grave e vile atto intimidatorio subito”, è quanto afferma il presidente, dott. Saverio Laganà. “La vigliaccheria di chi agisce nell’ombra, la violenza di chi aggredisce, non deve appartenere ad una società che si definisce civile. Il confronto e il dialogo non possono e non devono mai trascendere in atti che violino la libertà personale e la proprietà-individuale”, rimarca la nota.

“Siamo certi – conclude la nota del Circolo “Antonio e Ciccio Franco” – che la prof.ssa Marcianò, docente universitario e consigliere comunale di Reggio Calabria, continuerà nella sua attività professionale e politica con la serietà, la tenacia e l’abnegazione che la caratterizza e ad operare nell’interesse dell’intera comunità reggina, per la sua crescita sociale, culturale e civile”.