Reggio Calabria, caos in zona Nord: in via Enotria un albero si abbatte sulla strada, colpita un’auto | FOTO

Ci risiamo. A Reggio Calabria torna l’incubo degli alberi che crollano come soldati in guerra. A causa del vento che si è alzato ieri sera, forte ma nemmeno così impetuoso, è accaduto di nuovo ciò che lo scorso mese di maggio ha causato la morte dell’avvocato Gianni Pellicanò. Fortunatamente questa volta nessun cittadino è rimasto coinvolto.

Nella gallery fotografica scorrevole in alto è possibile vedere le immagini scattate ieri sera, pubblicate sul gruppo Facebook “Noi per Santa Caterina. “Ecco perché insistiamo – scrive l’utente che ha postato le immagini –, pressiamo l’amministrazione comunale, affinché gli alberi del quartiere vengano potati! Alla prima pioggia, al primo vento, gli stessi alberi, nello specifico in via Enotria, cresciuti a dismisura, con rami che coprono balconi e finestre, crollano, mettendo a rischio l’incolumità dei cittadini. Anni e anni di mancata manutenzione, questo è il risultato e l’inverno deve ancora arrivare“.

Per liberare la carreggiata dall’albero si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco e l’interruzione del traffico veicolare in zona via Enotria. Si registrano danni ad un’autovettura parcheggiata sulla quale si è abbattuto l’albero caduto. “E’ la seconda volta che in via Enotria cade un albero, qui davanti casa mia si è proprio sradicato tempo fa causando danni ad una macchina“, scrive un residente.