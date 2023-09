Reggio, auto bruciata a Marcianò. Molinaro: “lavoriamo per la legalità”

StrettoWeb

“Piena e totale solidarietà e vicinanza ad Angela Marcianò consigliere Comunale a Reggio Calabria, a cui è stata incendiata l’auto e che mettendo a disposizione la sua professionalità e passione civica, da anni si batte, con coraggio e determinazione, contro il malaffare, promuovendo e stimolando esempi di legalità e giustizia sociale”, afferma Pietro Molinaro,presidente della Commissione Consiliare antindrangheta

“Questo è una spinta autodistruttiva di persone vili chi si nascondono dietro un attentato, che tramano cercando di seminare terrore pensando di intimidire per non fare compiere a rappresentanti delle Istituzioni il proprio compito a servizio dei cittadini. Così non sarà! Questo ulteriore strano e smanioso segnale –conclude Molinaro – di chi, vuole rimanere incanalato nel tunnel buio della prepotenza e del male, pensando di inquinare le coscienze è segno di debolezza e non di forza. Abbiamo a cuore le sorti delle città e delle comunità e quindi ribadisco il dovere di tenere alta la guardia e di non demordere dalla volontà di perseguire con forza progetti e comportamenti di legalità senza fare sconti a nessuno”, conclude Molinaro.