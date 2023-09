Reggina, un gruppo di tifosi elogia bomber Montalto: “grande uomo, ecco i motivi”

StrettoWeb

Un gruppo di tifosi “Reggina 1914 nel Cuore”, elogia Adriano Montalto, già giocatore della Reggina, spesso decisivo in numerose partite in serie B, che aveva abbracciato il progetto di Bandecchi e Taibi: “è un Grande Uomo. Come riferito da Belardi, Adriano Montalto avrebbe firmato per la Reggina in caso di Bandecchi presidente. Ha aspettato l’ultimo giorno utile per accasarsi alla Casertana, proprio per attendere la Reggina di Belardi e Bandecchi. Ma Brunetti….come sappiamo…ha fatto un altra scelta. Grazie Adriano per aver messo davanti la Reggina, nonostante la Serie D, che a te, è una categoria che sta stretta”.