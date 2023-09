Reggina, storico gruppo di tifosi: “presi in giro dal Presidente della Fenice, non andremo allo stadio”

StrettoWeb

Uno storico gruppo di tifosi della Reggina, il “Club Amaranto”, ha pubblicato poco fa sulle proprie pagine un comunicato stampa che riportiamo integralmente: “IL CLUB AMARANTO vista la chiusura dei settori da noi occupati negli ultimi anni, ha avuto un dialogo con IL PRESIDENTE il quale aveva mostrato disponibilità e apertura nei nostri confronti. Il giorno successivo, mentre ci organizzavamo a sottoscrivere gli abbonamenti, ci veniva riferito che LA PROPRIETA’ NEGAVA la soluzione a noi prospettata (NON DI TIPO ECONOMICO). Vista tale decisione ci troviamo a malincuore a NON PRESENZIARE nelle partite casalinghe, ma saremo presenti ove possibile nelle gare in trasferta”.