Reggina, altro gruppo si associa al “Club Amaranto”: “diserteremo lo stadio, non mantenuta la parola”

StrettoWeb

Nel pomeriggio di oggi il gruppo “Club Amaranto” ha comunicato che non presenzierà allo stadio Granillo, per le partite interne della Fenice Amaranto, a causa di una promessa non mantenuta da parte del Presidente Minniti relativamente alla chiusura di un settore. A loro si associa adesso un altro gruppo, che ha scritto alla redazione di StrettoWeb.

“Il gruppo Vecchio Stampo – si legge – si associa al Club Amaranto 1914 e diserterà le partite casalinghe della Fenice per non aver mantenuto una parola data”.