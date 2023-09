Reggina, si avvicina l’esordio della Fenice: le ultime notizie sulla partita col San Luca e su mercato, abbonamenti e divise

StrettoWeb

Con ogni probabilità l’esordio della Fenice Amaranto, la nuova Reggina, è confermato per domenica 24 settembre alle ore 15:00 contro il San Luca: la società reggina aveva chiesto alla Lega il rinvio di questa partita, una richiesta che avrebbe trovato anche la sponda del San Luca a causa dei lavori in corso per sistemare gli scarichi dello stadio comunale Corrado Alvaro ma il problema non si pone perchè è stata la stessa Lega a cassare la richiesta della Fenice e comunicare al club che domenica si gioca regolarmente.

Se il Comune di San Luca riuscirà a completare i lavori delle nuove condotte idriche dello stadio, si potrebbe giocare al Corrado Alvaro. Altrimenti si andrà nuovamente a Locri, dove il San Luca ha già giocato (e vinto) domenica contro la Sancataldese, grazie all’esordio del super bomber greco Antonis Kapnidis subito determinante con gol e assist decisivi.

Intanto oggi il San Luca giocherà a Barcellona Pozzo di Gotto contro l’Igea Virtus in quella che sarà la 3ª giornata di campionato nel turno infrasettimanale: focus sugli impegni delle tre squadre più attrezzate e cioè Trapani (a Castrovillari), Siracusa (a San Cataldo contro la Sancataldese) e Vibonese in casa contro il Ragusa. Il Licata, ancora a punteggio pieno, è chiamato a confermarsi nel derby tutto agrigentino sul campo del Canicattì.

Per la Reggina, invece, sono ore di duro lavoro sul mercato: oggi alle 20 si conclude la finestra concessa in proroga dalla FIGC e sono in fase di chiusura una serie di accordi per nuovi giovani in prestito che verranno ufficializzati in giornata insieme al portiere spagnolo Martinez, l’anno scorso riserva nel Pordenone (serie C), due anni fa riserva nella Triestina (serie C), nei quattro anni precedenti sempre riserva nel Catania (serie C). Adesso è chiamato a 28 anni alla sua prima stagione da titolare in carriera.

Molto importante il focus sugli under in quanto in serie D tutte le squadre hanno l’obbligo di impiegare – sin dall’inizio e per l’intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti – almeno quattro calciatori così distinti in relazione alle seguenti fasce di età:

un under 20 (nato dal 1° gennaio 2003 in poi)

(nato dal 1° gennaio 2003 in poi) due under 19 (nati dal 1° gennaio 2004 in poi)

(nati dal 1° gennaio 2004 in poi) un under 18 (nato dal 1° gennaio 2005 in poi)

L’attuale organico della Fenice Amaranto

Portieri: Miguel Angel Martinez (28 anni), Marco Fecit (18 anni).

Difensori: Andrea Ingegneri (31 anni), Andrea Zanchi (32 anni), Stefano Parodi (22 anni), Matteo Martiner (18 anni), Eliman Cham (18 anni).

Centrocampisti: Domenico Mungo (30 anni), Manuel Ricci (33 anni), Fabricio Ponzo (19 anni).

Attaccanti: Gabriel Bianco (20 anni), Alessandro Provazza (20 anni), Giuseppe Coppola (18 anni), Ivan Altamura (19 anni).

Le ultime novità su divise e abbonamenti

Per quanto riguarda lo sponsor tecnico e quindi per le divise ufficiali, si lavora per chiudere al più presto, a maggior ragione alla luce della partita di domenica: dopo l’accordo dovrà arrivare la merce e quindi i tempi sono strettissimi. Al momento, per i primi allenamenti di questi giorni, la squadra sta allenando gli stock di divise della precedente società recuperati dai magazzini del Centro Sportivo Sant’Agata. Il nuovo sponsor tecnico, comunque, dovrebbe essere uno tra Givova, Legea e Macron.

Infine, per quanto riguarda la campagna abbonamenti c’è meno affanno considerando che l’esordio casalingo è domenica 1 ottobre (contro il Siracusa). In ogni caso si lavora per l’apertura di Curva Sud e Tribuna Coperta: non avrebbe senso in alcun caso in serie D andare oltre aprendo anche gli altri settori (Curva Nord e Tribuna Est, vecchia Gradinata).