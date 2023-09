Reggina, è il giorno di portieri e under: diversi nuovi arrivi, i primi annunci odierni

StrettoWeb

In casa Fenice Amaranto, la nuova Reggina, è la giornata dei portieri. Dopo le diverse ufficialità degli ultimi giorni, oggi è la volta degli estremi difensori. Uno di loro è stato già ufficializzato: si tratta del classe 2005 Marco Fecit, proveniente in prestito dall’Arezzo. Italo-argentino, nell’ultima stagione ha militato in Serie D a Grosseto.

L’altro annuncio previsto è un over, Miguel Angel Martinez. Spagnolo classe ’95, è cresciuto nelle giovanili del Real Madrid, passando poi in Italia tra le varie Catania, Triestina, Pordenone. Nei suoi otto anni da professionista è sceso in campo 32 volte in totale, svolgendo spesso il ruolo di riserva. Da capire chi sarà il titolare tra lui e Fecit.

Non solo portieri

Non solo portieri, però: in queste ore dovrebbero essere ufficializzati diversi under. Tra questi c’è Fabricio Ponzo. “LFA Reggio Calabria – si legge – comunica di aver perfezionato l’accordo con la società Barletta per il trasferimento a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Enzo. Centrocampista argentino classe 2004, si lega al club con un contratto biennale”.