Reggina, un’altra emittente trasmetterà le partite della Fenice Amaranto: tutti i dettagli

Non solo Rete Reggio, già Gs Channel, ma anche un’altra emittente reggina trasmetterà le partite della nuova squadra amaranto, la Fenice. Sarà Reggio Tv, che ha diffuso un comunicato spiegando tutti i dettagli dopo aver acquisito i diritti. “Acquisiti i diritti delle trasferte che la neonata società LFA Reggio Calabria affronterà nel campionato di Serie D”, si legge.

“A partire da domenica 24 settembre sul canale 77 del digitale terrestre in tutta la regione Calabria, sulle Smart TV, in streaming sulla pagina Facebook ReggioTv con più di 70 mila followers e sulla App ReggioTv (IOS e Android) sarà possibile seguire i match in diretta delle partite fuori casa mentre un’ampia sintesi delle gare in programma al “Granillo” sarà disponibile a poche ore dal triplice fischio.Un regalo che ReggioTv con in testa il fondatore Dr. Eduardo Lamberti Castronuovo ha scelto di fare ai tifosi, presenti sia sul territorio regionale che in tutto lo Stivale”, si conclude il comunicato. Dunque: diretta delle gare in trasferta e in maniera gratuita, ampia sintesi differita di quelle in casa.