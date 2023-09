Dove seguire le partite della Reggina? Ecco chi trasmetterà le gare della Fenice Amaranto | DETTAGLI

StrettoWeb

I tifosi della Reggina, soprattutto i residenti fuori Reggio, potranno vedere quest’anno le partite della Fenice Amaranto. A trasmetterle sarà Rete Reggio, già Gs Channel, emittente tv gestita dall’editore Franco Recupero. Quest’ultimo ha infatti acquistato un furgone dove sta allestendo la regia mobile per poter seguire tutte le trasferte della squadra.

Rete Reggio ha acquistato i diritti per trasmettere le partite in trasferta in diretta sia in streaming che sui canali tv del Digitale Terrestre (85 Gs Channel e 93 Rete Reggio) visibile in alta definizione (HD) in Calabria e nel Lazio. Le partite in casa, invece, saranno trasmesse in differita di tre ore.