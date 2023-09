Reggina, pronti i primi due calciatori per la Fenice: uno ha già firmato. L’identikit

StrettoWeb

Dopo otto giorni dall’insediamento, e dopo il solo annuncio dell’allenatore per quanto concerne la parte tecnica, la nuova Reggina (Fenice Amaranto) è pronta ad ufficializzare anche i primi calciatori, in attesa di poter entrare al Sant’Agata in seguito ai problemi degli ultimi giorni. I giocatori in questione sono Gabriel Bianco e Andrea Ingegneri, entrambi molto vicini. Anzi, il primo ha anche già firmato, ma si attende che venga depositato il contratto prima di essere annunciato. Non si tratta di due colpacci di grido, ma neanche di calciatori di categoria inferiore.

Chi è Gabriel Bianco

Bianco è un esterno offensivo classe 2002. Veneto di nascita, è cresciuto nell’Udinese, prima di di esordire in prima squadra in quel di Acireale. Per lui brevi parentesi anche con Novara, Fc Messina e Catania, mentre l’ultima stagione è stata in Serie C alla Pro Sesto, dove è sceso in campo per 22 volte, siglando 3 reti. Sfruttato, in questo caso, il passato tra Acireale, Catania e Messina del calciatore, tutti ambienti conosciuti da Bonanno e Pellegrino.

Chi è Andrea Ingegneri

Andrea Ingegneri è un elemento più esperto, di dieci anni più grande di Bianco, quindi classe 1992. E’ un difensore con esperienze recenti in Serie C tra Viterbese, Mantova e Modena, ma è sceso in campo pochissime volte nelle ultime avventure (6 volte a Modena in un anno, 9 a Mantova nel 2022 e solo 4 a Modena nel 2021). Prima ancora, sempre al Modena, due annate sicuramente più proficue (22 e 19 presenze). In C è stato anche al Pordenone, in B conta solo 7 presenze, al Cesena, ma 10 anni fa.