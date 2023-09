Reggina, la Fenice ufficializza i primi calciatori: ecco Mungo, Ricci e non solo

StrettoWeb

Ci sono finalmente i primi calciatori per la nuova Reggina, la Fenice Amaranto. Si tratta di Domenico Mungo, Manuel Ricci e Andrea Ingegneri: tutti svincolati, tutti firmano un biennale. In foto i calciatori insieme al Ds Pellegrino.

Chi è Domenico Mungo

Classe 1993, nato a Castelnovo ne’ Monti in provincia di Reggio Emilia, è cresciuto nelle giovanili del Parma. Nella stagione 2011/12 ha militato nell’Atletico Pro Piacenza in serie D, collezionando 35 presenze e andando a segno quattro volte. Nel campionato successivo ha indossato la casacca del Chieti squadra con la quale ha realizzato cinque reti in 29 presenze. Nella stagione 2013/2014 ha giocato17 gare tra Perugia e Viareggio in Lega Pro. Due le stagioni vissute con la Pistoiese per un totale di 64 presenze e 12 reti. Nel 2016 firma con il Cosenza Calcio dove al secondo anno vince i play off promozione realizzando sei reti. Dopo una stagione in serie B sempre con la società rossoblù, nel 2019 firma un biennale a Teramo per poi trasferirsi alla Viterbese.

Chi è Manuel Ricci

Classe 1990, nato ad Anzio, è cresciuto nel settore giovanile della Lazio. Nella stagione 2010/11, in serie C1, colleziona 23 presenze con il Monza. Dopo le esperienze con Pergocrema e Avellino, firma un biennale con la Salernitana per poi trasferirsi prima alla Reggiana e successivamente alla Lupa Roma. Nel marzo 2017, trova l’accordo con l’Anzio dove ci rimane per due stagioni collezionando 36 presenze e realizzando undici reti. Nella stagione 2018/19, torna in Lega Pro firmando con il Matera (16 presenze, otto gol). Dal gennaio 2019 e per le prossime quattro stagioni veste la casacca del Potenza dove raggiunge le 116 presenze per poi trasferirsi alla Juve Stabia.

Chi è Andrea Ingegneri

Nato a Lugo il 18 gennaio 1992, il neo difensore centrale amaranto è un prodotto del vivaio del Bologna. Dopo essersi trasferito a Forlì, esordisce in Serie B con la maglia del Cesena. Nel corso della sua carriera, Ingegneri ha militato tra le fila di Palermo, Pordenone, Bassano e Modena con cui ha vinto il campionato collezionando 46 presenze. Nella stagione 2022/23 indossa la casacca del Mantova per poi trasferirsi alla Viterbese.