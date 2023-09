Reggina, ore decisive per le trattative tra i due gruppi locali: ipotesi unione più vicina, ma c’è poco tempo

StrettoWeb

Sono ore decisive per la nascita della nuova società che guiderà la Reggina nella ripartenza dalla serie D. Questa mattina il rappresentante della grossa azienda di Milano che opera nel settore energetico con una proprietà e un managment molto legato al territorio reggino perchè originari di Saline Joniche, ha incontrato il gruppo dei giovani di Confindustria che da giorni stanno lavorando per proporsi al bando comunale con una soluzione locale. L’incontro è stato interlocutorio ma è emersa con insistenza l’ipotesi – già evidenziata ieri su StrettoWeb – di un’unione tra questi due gruppi, funzionale in modo particolare al gruppo dei giovani industriali che sta realizzando una colletta con un orizzonte limitato esclusivamente all’iscrizione senza prospettive successive.

L’azienda energetica che intende guidare la Reggina con più ampi e importanti progetti di investimento sul territorio di Reggio Calabria, apprezzerebbe in ogni caso la possibilità di essere rinforzata ulteriormente e di avere un ulteriore legame con il territorio nella partnership con i giovani volenterosi imprenditori locali che però dovrebbero consorziarsi con un unico rappresentante al fine di evitare egoismi, individualismi e pretese personali assolutamente inconciliabili a fronte di un gruppo foltissimo, di oltre 40 commercianti che contribuirebbero ognuno con una cifra simbolica rispetto all’impegno gestionale della Reggina (parliamo, per ogni singolo e in media, di poco più di diecimila euro).

Gli imprenditori sono riuniti proprio in questi minuti nella sede di Assindustria con Edoardo Lamberti Castronuovo e Ninni Tramontana, che hanno guidato quest’iniziativa, e stanno valutando il da farsi. La fumata bianca potrebbe arrivare nel pomeriggio, anche perchè il tempo stringe. L’azienda principale dell’imprenditore originario di Saline è consapevole che c’è poco tempo (la scadenza del bando è alle 13 di giovedì, dopodomani) per tutte le adempienze amministrative propedeutiche alla presentazione della domanda.