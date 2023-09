Reggina, domani la conferenza stampa di Taibi. E Belardi è già in città (con allenatore e squadra in tasca)

StrettoWeb

Regginità. E’ all’insegna della regginità la nuova società pronta a rilanciare il calcio a Reggio Calabria: originaria di Saline Joniche la proprietà che si presenterà al Comune per rilevare la licenza per ripartire dalla serie D, con la Reggina nel sangue tutta la gestione tecnica già delineata con Massimo Taibi Direttore Generale ed Emanuele Belardi Direttore Sportivo. La migliore garanzia per un progetto di grande spessore che sia visceralmente legato alla città e alla storia della Reggina.

Quella di Belardi è la garanzia più assoluta, lui che tirato più volte dalla giacchetta né con Gallo né con Saladini aveva mai voluto avere a che fare con la società perchè affatto convinto dalle proprietà. Lui che nel 2015 rinunciò a 90 mila euro di crediti e decise di non presentare istanza soltanto perchè non voleva vedere il suo nome accostato al fallimento della Reggina Calcio a cui doveva tutto. Lui che davvero ha il sangue amaranto nelle vene.

Chi sarà il nuovo allenatore e la strategia sulla squadra

Belardi – che oggi è tornato a Reggio – ha scelto Michele Pazienza rispetto a Giovanni Ferraro, inizialmente contattato, per un progetto di prospettiva. Ferraro, che ha dominato la serie D con il Catania, è molto apprezzato come allenatore di categoria ma Pazienza ha convinto maggiormente perchè non solo ha vinto due anni fa il campionato Dilettanti con l’Audace Cerignola, ma poi anche in serie C ha fatto il miracolo di portare la squadra della cittadina foggiana persino ai playoff. Quella di Pazienza, infatti, è una scelta di lungo termine: affinché resti sulla panchina della Reggina a lungo, non soltanto per vincere la serie D quest’anno ma anche per ambire a vincere la C l’anno prossimo. Belardi ha già in tasca anche buona parte dell’organico: un attaccante molto importante che ha già fatto molto bene con la Reggina in serie B, altri tasselli che per i Dilettanti sono vere e proprie stelle. Ovviamente nella speranza che la domanda al bando vada effettivamente in porto, e che poi venga scelta come la migliore dal Sindaco.

La conferenza stampa di Massimo Taibi

Domani, martedì 5 settembre, Taibi terrà una conferenza stampa nel pomeriggio per ripercorrere l’accaduto dei mesi scorsi e chiarire alcuni aspetti sulla gestione tecnica della società negli ultimi anni. Inevitabilmente si parlerà anche della nuova nascente società con la serietà dei piedi per terra, la consapevolezza dell’umiltà – storico valore della Reggina di cui Taibi e Belardi sono emblema – ma anche con la consapevolezza di voler restituire dignità a una piazza che la merita. E la certezza di non essere da soli: con Taibi e Belardi c’è una proprietà innamorata ed entusiasta, un altro manipolo di professionisti letteralmente pazzi che dalla dirigenza della Reggina sono richiestissimi in serie A e invece stanno aspettando per capire se possono rimanere a Reggio a ricostruire qualcosa di buono nella loro città, e soprattutto quelle svariate migliaia di tifosi e appassionati pronti a rispondere, per l’ennesima volta, “presente” a prescindere dalla categoria.