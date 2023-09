Reggina, anche Pietro Lo Monaco garantisce sulla Fenice: “Ballarino persona serissima”

StrettoWeb

Vincere la Serie D è “complicato, anche perché la nuova dirigenza si è insediata da pochissimo tempo e ancora c’è da costruire la rosa. Ci sono, invece, realtà partite prima rispetto alla Reggina ed è normale, quindi, che siano in vantaggio. Trapani, Siracusa, Akragas, Vibonese e Lamezia, al momento, sembrano avere qualcosa in più”. A parlare è Pietro Lo Monaco. L’ex dirigente del Catania, tra le altre, ha parlato a Gazzetta del Sud, garantendo sul massimo rappresentante della nuova società, Nino Ballarino, così come fatto da Manuele Ilari in un’intervista a StrettoWeb.

“Il sindaco ha fatto le sue valutazioni ed avrà ritenuto migliore e più affidabile il progetto della ‘Fenice’. Conosco da parecchi anni Nino Ballarino e posso tranquillizzare i tifosi che si tratta di persona serissima – ha assicurato Lo Monaco – È un imprenditore lungimirante che in passato è stato dirigente di alcune società. Non è nuovo di questo mondo. Ovviamente non è un magnate, ma attraverso le idee può sviluppare strategie importanti per la Reggina. Con lui ad Acireale c’era pure Bonanno che mi dicono sia diventato responsabile dell’area tecnica, mentre Pellegrino è il direttore sportivo. Bisognerà avere pazienza perché il torneo di D, ripeto, è complicato. Nulla è scontato”, ha aggiunto.