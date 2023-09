Reggina, Manuele Ilari a StrettoWeb: “Brunetti ha fatto la scelta giusta, vi assicuro che potete fidarvi della Fenice”

StrettoWeb

Manuele Ilari condivide la scelta del sindaco f.f. Paolo Brunetti e ai microfoni di StrettoWeb, questa mattina, esprime la propria opinione: “ha fatto la scelta migliore. Conosco Ballarino, sono persone serie e affidabili. Hanno aziende solide, sanno fare il loro mestiere e hanno già fatto altre esperienze nel mondo del calcio. Vi assicuro che vi potete fidare tranquillamente. C’è Maurizio Pellegrino che è un mio caro amico, era venuto al Sant’Agata per me ad Agosto. Certo, nessuno ha la bacchetta magica, quest’anno sarà tutto molto difficile perchè bisognerà partire dopo che le altre sono già in campo e poi c’è il Trapani che ha fatto una corazzata”.

Che rapporto ha con la nuova dirigenza della Fenice Amaranto? Ha sentito il suo amico Pellegrino?

“Sì, gli ho fatto le congratulazioni, ma nulla di più. Non mi intrometto nella gestione della società”.

Ma quando vi siete incontrati con i Sindaci proprio a Catania sabato 19 agosto, già c’era il progetto della Fenice con Pellegrino?

“No, in quel momento pensavamo di poter rimanere in serie B. Io ho detto ai Sindaci che se trovavano qualcuno interessato, avrei fatto un passo indietro, se c’era qualche imprenditore che voleva rilevare la Reggina l’avrei ceduta, ma poi non c’erano le condizioni, c’è stato qualche interessamento ma tutti volevano aspettare il Consiglio di Stato”.

Come mai non ha provato a prendere la Reggina anche in serie D, dopo che aveva dimostrato tutto quell’interessamento in serie B?

“Purtroppo non c’erano più i presupposti a causa del brutto rapporto che si era creato con i tifosi, non vedevo la possibilità di lavorare serenamente. Oggi auguro comunque tutto il meglio possibile alla Reggina, Reggio è una piazza importante e merita il meglio”.

Ma quando diceva che Latella voleva dare la Reggina ai loro amici, si riferiva proprio a questo gruppo?

“No, non mi riferivo a loro”.

Latella le aveva promesso una denuncia, che però poi non ha mai fatto.

“Ma perchè non c’erano i presupposti per denunciarmi, poi con Latella ci siamo chiariti, tra persone quando ci si chiarisce finisce tutto così”.

C’è un po’ di rammarico per com’è andata a finire con la Reggina?

“Tutti speravamo andasse diversamente, credevamo nella riammissione anche se sapevamo che era molto difficile. Io purtroppo a Reggio sono capitato nel momento sbagliato”.

Con Saladini in che rapporti è?

“Con Saladini ho gli stessi rapporti di prima, rapporti buoni, con una persona con cui avevo chiuso un affare, che poi purtroppo non è andato in porto come desideravamo. Dopo la sentenza del Consiglio di Stato, come previsto dall’atto di cessione, la Reggina è automaticamente tornata a lui”.

Proverà ancora ad entrare nel mondo del calcio?

“Vediamo in futuro che opportunità usciranno fuori, vediamo quello che sarà”.