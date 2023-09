Reggina, Leggende Amaranto: “Brunetti non ci ha convinto, iscrizione a Bandecchi o noi non seguiremo”

StrettoWeb

Leggende Amaranto è stato uno dei gruppi rappresentanti dei tifosi della Reggina che questa mattina hanno incontrato il Sindaco Brunetti a Palazzo San Giorgio in seguito alle polemiche scaturite in seguito alla sua scelta sulla Fenice Amaranto. “Alla luce dell’incontro intrattenuto stamane con i soli sindaci Brunetti e Versace, unitamente al consigliere delegato Latella, giacché la proprietà aveva anzitempo lasciato Palazzo San Giorgio, riteniamo assolutamente non convincenti le argomentazioni ricevute da Brunetti. Non ha, infatti, chiarito gli interrogativi posti alla sua attenzione da parte dell’Associazione e già riportati nel comunicato diffuso nella giornata di ieri”, hanno scritto.

“Visto e considerato il disastro creatosi – hanno aggiunto – è stato chiesto al sindaco di rivedere la propria scelta e di fare un passo indietro nell’interesse esclusivo della Reggina. In virtù, poi, delle ultime notizie di stampa attraverso cui la proprietà ha informato della propria disponibilità a rimettere nelle mani del sindaco il mandato ricevuto (“qualora egli ritenga che manchino le condizioni ambientali… deve sentirsi libero di ritornare subito sulla sua scelta ed individuare il diverso progetto”), chiediamo di invitare immediatamente i soggetti interessati nel progetto “SSD Reggio FC a r.l.” a recepire il nuovo mandato ed a procedere ad effettuare l’iscrizione in F.I.G.C.. In caso contrario, non riconoscendo la bontà del percorso e del progetto “La Fenice Amaranto”, non intendiamo seguire e sostenere l’iniziativa“.