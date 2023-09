Reggina, Lamberti a StrettoWeb: “vi spiego perchè credo nella fusione con il Locri. Ma ci saremo comunque”

StrettoWeb

“Se abbiamo raccolto 400 mila euro in due giorni, immaginate cosa possiamo fare in un anno? Sì, certo che credo nella fusione con il Locri, credo sia un’ottima soluzione e vi spiego perchè“. Il dott. Eduardo Lamberti-Castronuovo parla ai microfoni di StrettoWeb e rilancia l’idea presentata questa mattina nella riunione di Confindustria. “Sancendo questa fusione potremmo innanzitutto risparmiare 400 mila euro per l’iscrizione, ed investirli nella squadra per rinforzarla e perchè no anche puntare subito a vincere il torneo, unendo le forze con un’altra realtà della nostra provincia che oggi è in difficoltà. E intanto potremmo lanciare la scuola calcio e poi il prossimo anno rilevare il titolo con il nome Reggina, ma soprattutto con un progetto molto più solido, che avremo un anno di tempo per costruire. La fusione con il Locri mi convince proprio per il fattore tempo, e anche per una questione morale. E’ importante avere un anno sabbatico: ci consentirebbe di avere la consapevolezza di quello che è successo. La Reggina è morta, no? E adesso si può ripartire come se nulla fosse? Dovremmo fare tesoro degli errori per evitare di ripeterli in futuro“.

Evidenziamo al dott. Lamberti-Castronuovo che Taibi in conferenza stampa ha detto che in questo caso si tirerebbe fuori dal progetto e l’imprenditore ha chiarito: “capisco le diffidenze degli uomini di calcio rispetto a questa idea, ne sono consapevole. Ma qual è l’alternativa? Se Taibi ha un’alternativa valida, se riesce a concretizzare questa sinergia con quest’azienda di Milano originaria di Saline, noi ci saremo comunque, saremo ben lieti di collaborare insieme. Io ribadisco, personalmente non ho alcuna pretesa personale, non voglio mettere alcuna voce nell’aspetto tecnico, non voglio alcun incarico. Pretendiamo soltanto di visionare un progetto serio, che ci convinca, per non buttare i soldi. Ha senso mettere oggi dei soldi per poi trovarci punto e a capo tra un anno, vanificando tutto l’investimento? Credo di no. Se c’è un progetto solido, noi ci siamo. Faremo la nostra parte, collaboreremo insieme“.