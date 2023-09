Reggina, la Fenice ufficializza il difensore (infortunato) Domenico Girasole: è il nipote del Sindaco f.f. Brunetti

StrettoWeb

La Fenice Amaranto ha ufficializzato l’arrivo in prima squadra di Domenico Girasole, 23 anni, nipote diretto del sindaco f.f. Paolo Brunetti in quanto figlio della sorella. Girasole è un difensore centrale, al momento è infortunato ed era svincolato dopo aver rescisso il contratto triennale firmato un anno fa con il Potenza. Un mese fa sembrava vicinissimo a firmare con la Lucchese con cui aveva trovato l’accordo, ma poi non ha superato le visite mediche proprio per l’entità dell’infortunio al ginocchio.

Girasole è cresciuto nel vivaio dell’Avellino tra 2015 e 2018 e dopo l’esperienza giovanile in Irpinia ha giocato per tre anni consecutivi nei Dilettanti (Lanusei, Casarano e Picerno) prima di approdare in serie C nel Foggia due anni fa e nel Potenza, appunto, lo scorso anno. Adesso arriva alla Reggina per la prima volta in carriera, dieci giorni dopo che lo zio ha assegnato il club a questa nuova proprietà catanese. Stavolta sarà più difficile per il primo cittadino dire che “non c’è parentela, per me sono estranei” come aveva provato a fare rispondendo alle nostre domande in conferenza stampa sul legame tra il consigliere comunale del suo stesso partito Gianluca Califano e il neo presidente della Fenice Virgilio Minniti.

A proposito di nipoti di Brunetti, da evidenziare che nei giorni scorsi il più giovane Rosario Girasole, fratello di Domenico, appena 17enne, ha firmato con la Ternana. Nel caso di Rosario si tratta di un ragazzo dal potenziale esplosivo: lo scorso anno è stato il Capitano degli Allievi della Reggina Calcio con cui – da difensore – ha siglato ben 8 reti. E con l’arrivo della Fenice, lui è andato subito via.