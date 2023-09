Reggina, la Fenice entra al Sant’Agata: concessione “temporanea, esclusiva e onerosa”, le FOTO e i DETTAGLI

StrettoWeb

La nuova Reggina (Fenice Amaranto) è tornata a casa: cancelli aperti al Centro Sportivo Sant’Agata per la dirigenza, lo staff e i primi calciatori (quasi esclusivamente i giovani destinati alla Juniores) della nuova società che nel primo pomeriggio di oggi si sono potuti riappropriare della struttura avuta in concessione temporanea, esclusiva ed onerosa dalla Città Metropolitana. Il contratto consegnato dal consigliere delegato allo sport, Gianni Latella, ai dirigenti del nuovo club, prevede l’utilizzo esclusivo della struttura per 30 giorni alla società che oggi è la principale rappresentazione calcistica cittadina, come deciso dal sindaco f.f. Paolo Brunetti.

La concessione prevede il pagamento di un canone complessivo di 5 mila euro che la società dovrà versare nelle casse dell’ente entro 48 ore, pena decadenza automatica della stessa concessione, oltre ad altri 5 mila euro di cauzione. Non tutta la struttura è in concessione alla Fenice Amaranto, che utilizzerà la foresteria, il blocco uffici e due campi da calcio, mentre il gruppo elettrogeno fornito questa mattina dalla Città Metropolitana servirà per l’irrigazione e la videosorveglianza di tutta la struttura. In settimana la Città Metropolitana pubblicherà il bando per la concessione definitiva della struttura, a cui poi la Fenice dovrà partecipare per aggiudicarsi la gestione e l’utilizzo del Sant’Agata in pianta stabile.