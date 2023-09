Reggina, al Sant’Agata in corso l’installazione del gruppo elettrogeno: Polizia sul posto | FOTO LIVE

StrettoWeb

Lavori in corso al Centro Sportivo Sant’Agata per l’installazione del gruppo elettrogeno che la Città Metropolitana ha noleggiato alla cifra di 700 € + IVA giornalieri per alimentare di corrente elettrica la struttura. L’intervento è considerato necessario fondamentalmente per garantire l’irrigazione dei campi da calcio e la videosorveglianza del Centro Sportivo, per evitare che possa essere vandalizzato o che poi si debba spendere una cifra molto superiore per risistemare i campi. I lavori sono in corso in questi minuti, sotto gli occhi attenti del delegato allo sport Gianni Latella e degli agenti della Polizia Metropolitana, che presidia la struttura.

Di certo non basterà per consentire alla nuova Reggina – la Fenice Amaranto – di trasferirsi in blocco nella foresteria. La nuova società rimane alloggiata all’Hotel Apan, diventato ormai da cinque giorni il quartier generale del club. Per poter usufruire del Sant’Agata bisogna attendere le firme della concessione che l’ente sta redigendo con particolare attenzione alla regolarità dello stesso. In attesa della nuova manifestazione di interesse, a cui la Fenice dovrà partecipare ed ottenere l’aggiudicazione per poter entrare finalmente al Centro Sportivo, ci sarà un regolamento di affitto ad ore e in quel caso la nuova società – così come altre eventuali associazioni sportive interessate – potranno usufruirne a tempo, pagando una cifra di noleggio.

Intanto dopo l’arrivo dei primi quattro calciatori nella giornata di Sabato – il difensore Andrea Ingegneri (31 anni), i centrocampisti Manuel Ricci (33 anni), e Domenico Mungo (30 anni), l’esterno d’attacco Gabriel Bianco (21 anni) – oggi arriverà l’ufficialità del giovane Alessandro Provazza, 20 anni, e di altri elementi dell’organico che sarà a disposizione di mister Bruno Trocini. Domani potrebbe essere finalmente il giorno del primo allenamento, in attesa di capire se davvero la squadra esordirà questa domenica quando è in programma la trasferta di San Luca dove però lo stadio comunale “Corrado Alvaro” è inagibile per problemi ai bagni degli spogliatoi (ieri con la Sancataldese il San Luca ha giocato a Locri; la partita con la Fenice si potrebbe giocare lì oppure dovrà essere rinviata). La Reggina, da un lato, potrebbe avere una boccata d’ossigeno da un nuovo rinvio: significherebbe rimandare l’esordio di un’altra settimana e avere più tempo per prepararsi. Dall’altro, però, significherebbe poi dover giocare 12 partite in meno di 40 giorni tra ottobre e inizio novembre, con pesanti ripercussioni soprattutto dal punto di vista atletico e fisico su un gruppo di calciatori che stanno arrivando tutti da svincolati e quindi non hanno svolto preparazione d’estate dopo che già la scorsa stagione non avevano visto il campo con regolarità.