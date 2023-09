Reggina, per Fenice-Siracusa si potrà entrare con la ricevuta d’acquisto: la nota del club

StrettoWeb

“LFA Reggio Calabria comunica che, in occasione della gara con il Siracusa prevista per domenica 1° ottobre alle ore 15, tutti coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento per la stagione sportiva 2023/24, potranno accedere allo Stadio “Oreste Granillo” con la ricevuta rilasciata al momento dell’acquisto della tessera, accompagnata da documento d’identità. Nei prossimi giorni, sarà diffuso un nuovo comunicato stampa in merito ai giorni e orari in cui sarà possibile ritirare le card stagionali”. Così la Fenice Amaranto in una nota rivolta a tutti i tifosi che hanno sottoscritto l’abbonamento.

Arriva così anche la risposta al tifoso che ieri, tramite una segnalazione a StrettoWeb, chiedeva come poter fare in assenza dell’abbonamento, non ancora pronto. Per la sfida di domani basterà la ricevuta d’acquisto, altre novità si avranno nei prossimi giorni.