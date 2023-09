Reggina, segnalazione di un tifoso: “acquistato abbonamento Fenice, ma non è ancora pronto. Come faccio domenica?”

StrettoWeb

Un tifoso della Reggina, Pedà Pietro Domenico, ha inviato una mail alla redazione di StrettoWeb per segnalare la situazione riguardante gli abbonamenti della Fenice. “Gentilissimo direttore – si legge – lunedì scorso ho acquistato l’abbonamento presso il punto vendita autorizzato Bcenters. Giovedì sono andato a ritirarlo, ma mi è stato detto che ancora non era pronto e che comunque non era li che lo dovevo ritirare e di attendere comunicazioni da parte della LFA Reggio Calabria. Ad oggi non so nulla e non ho visto nessuna comunicazione da parte della LFA Reggio Calabria”.

“Quindi – prosegue – mi trovo nella situazione che dopo aver speso i soldi non ho l’abbonamento ma la sola ricevuta di acquisto e spero che con questa possa entrare al campo domenica per vedermi la partita contro il Siracusa. Direttore, le chiedo se cortesemente può fare chiarezza sull’argomento sensibilizzando tramite Stretto Web la società calcistica LFA Reggio Calabria considerando che nella mia situazione ci sono migliaia di persone. Grazie per la sua cortese attenzione”.

A quanto afferma il tifoso, quindi, in tanti si troverebbero nella medesima situazione. La società riuscirà a rilasciare le tessere entro la partita di domenica pomeriggio? Altrimenti, l’unica soluzione per non restare “a piedi” sarebbe entrare con la sola ricevuta d’acquisto, se sarà possibile. Si attendono aggiornamenti da parte del club.