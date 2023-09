Reggina, delegato Uefa: “da Ballarino solo bugie, deve chiedere scusa. Complimenti a StrettoWeb”

StrettoWeb

Pubblichiamo di seguito la lettera rivolta al direttore di StrettoWeb, Peppe Caridi, da Michele Spinella, delegato Uefa e Ispettore Generale della Procura Generale di Catania.

“Mi pregio di rassegnarle vivissimi complimenti e ringraziamenti per il Suo puntuale e condivisibile Editoriale dal titolo “Caro Ballarino, le presento la Reggina e le spiego perché lei non ci convince affatto“.

Mi trovo nella bellissima Repubblica di Malta per impegni calcistici Uefa (Delegato per Malta – Macedonia).

Conosco Nino Ballarino, conosco tutti i Collaboratori della compagine societaria che si è ormai legittimata a rappresentare la maggiore espressione calcistica della Città di Reggio Calabria.

Io sono nato in provincia di Reggio Calabria, a Ferruzzano. Sono reggino e tifoso della Reggina. Sono cresciuto in Sicilia, ho vissuto a Catania e Siracusa, ho conseguito la Laurea all’Università di Catania, lavoro ininterrottamente dal 1994 a Catania e Siracusa, dopo 6 anni di servizio a Venezia. Conosco e riconosco tantissime persone che risiedono ed operano nell’isola e nello specifico nell’ambito territoriale del Distretto della Corte d’Appello di Catania ( province di Catania – Siracusa – Ragusa ).

Svolgo dal 1991 un’attività professionale per conto dell’Organizzazione Calcistica Uefa, FIGC, Lega Serie A.

Ho contezza delle NOIF, sono strumento di lavoro per me.

Da reggino e da tifoso della Reggina non posso accettare le bugie e le palesi gravissime inesattezze che Lei, con chiarezza e rigore giornalistico, ha evidenziato nel Suo Editoriale.

Per queste Sue evidenze il DG dr. Ballarino deve chiedere scusa alla Città di Reggio Calabria ed ai Tifosi Amaranto, deve parimenti attivarsi con somma urgenza per rettificare quanto posto in essere (denominazione dell’ASD e chiarimento sul budget dichiarato all’Amministrazione Comunale ed alla FIGC / LND).

Mi auguro che il Suo legittimo e professionale intervento giornalistico contribuisca a restituire verità a quanto improvvidamente dichiarato e reso in documentazione formale dai rappresentanti dell’ASD La Fenice Amaranto.

Con stima saluto cordialmente.

Dott. Michele Spinella

* Direttore della Procura della Repubblica di Siracusa

* Ispettore Generale della Procura Generale di Catania

* Delegato Uefa“.