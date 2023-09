Reggina, Cogliandro (Bocale): “Bonanno ha detto bugie, hanno chiamato il nostro esterno e gli hanno anche detto di trovarsi uno sponsor”

StrettoWeb

Il Presidente del Bocale Filippo Cogliandro è intervenuto telefonicamente a Radio Febea per rispondere alle parole di ieri di Pippo Bonanno, Direttore dell’Area Tecnica della nuova Reggina, la Fenice Amaranto. Bonanno, della vicenda Nunzio Tripodi, ha affermato che nessuno della società ha contattato il ragazzo. Falso. Cogliandro spiega tutti i retroscena.

“Nel momento in cui ho saputo dal mio calciatore, con screen e chiamate, contattato per andare alla Fenice, sono stato contattato dal Presidente Minniti, il quale mi diceva che non poteva smentire questa storia, che si era già ingigantita. Per conto suo, il ragazzo non è stato contattato. Gli dico: ‘facciamo un comunicato stampa congiunto’. Virgilio è un ragazzo meraviglioso, ma mi ha detto: ‘io non posso smentire, il ragazzo non è pazzo’. Io ho detto: ‘lasciamo cadere la cosa’. Poi i canali web hanno riportato la cosa, poi ho chiamato lui e ha detto: ‘da noi non è partita nessuna chiamata, dammi il numero del ragazzo”.

“Io gli ho dato solo i nominativi certi di chi lo ha contattato e lui ha così potuto constatare quanto accaduto”, continua Cogliandro. “Quello che ha detto Bonanno ieri non corrisponde a verità“, ha ribadito. “Chi ha contattato Tripodi? Ti posso dire che è un parente del Presidente. Prima lo ha contattato lui: ‘gli ha detto di venire due settimane in prova e di trovarsi uno sponsor‘. Dopo il parente il secondo interlocutore, chiamato in forma anonima, si è presentato come Pellegrino. Due telefonate, perché il giorno dopo hanno richiamato Tripodi dicendogli che avrebbe potuto accertare senza fare tutto questo clamore”.

“Noi comunque restiamo a disposizione della Fenice Amaranto per quanto riguarda struttura e passaggi di giocatori – precisa il Presidente del Bocale – Voglio ricordare a questi signori, che non sanno neanche come si chiamava il nostro ragazzo, che a Praticò 8 anni fa abbiamo dato Cucinotti, ce lo avevano chiesto. Non c’è pregiudizio mio verso la Fenice, il 9 li ho contattati per dimostrare disponibilità, però io sono sconcertato per come si sono comportanti in questa vicenda con Nunzio Tripodi, bravo ragazzo”, conclude.