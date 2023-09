La sede della nuova Reggina nell’ente di formazione della moglie di Califano | FOTO

StrettoWeb

La nuova Reggina, denominata La Fenice Amaranto, ha indicato alla FIGC come sede sociale l’indirizzo di via Dante n. 7 a Reggio Calabria. Cosa c’è al numero sette di via Dante a Reggio Calabria? Nella nuova sede sociale della Reggina troviamo la Possidonea Formazione Srl, un ente di istruzione universitario e post-universitario iscritto al registro delle imprese con data 2 febbraio 2021, appena due giorni prima che scattasse la maxi operazione per falsi e corruzione nella pubblica istruzione in cui finiva agli arresti domiciliari Domenico Califano, noto sindacalista della UIL scuola che – secondo l’accusa – sarebbe colpevole di falsificazioni di diplomi e certificati scolastici e universitari. Domenico Califano è il fratello dell’attuale consigliere comunale di Italia Viva Gianluca.

Tra le 19 società sequestrate in quell’operazione del 1° marzo 2021, c’erano anche quelle in cui operava Califano, che sta ancora affrontando il processo per quella brutta storia. Intanto, però, la neonata Possidonea Formazione Srl ha iniziato la propria attività subito dopo quella operazione. I proprietari della Possidonea Formazione Srl sono al 50% i fratelli Virgilio Minniti (il neo presidente della Fenice Amaranto, scelta da Brunetti quale nuova Reggina) e Lucia Minniti, lui tecnico radiologo dell’Ospedale di Melito di Porto Salvo e lei medico. Ma soprattutto, moglie di Domenico Califano e quindi cognata del consigliere comunale di Italia Viva.