Reggina, Bandecchi: “Brunetti schizofrenico e misterioso, a Reggio avreste bisogno di normalità non logiche di comparati”

Stefano Bandecchi continua ad essere chiamato in causa sulla vicenda della Reggina, e chiarisce la sua posizione in un commento su Instagram rispondendo ad un tifoso della Reggina. Il Sindaco di Terni non è mai banale, e anche in questa circostanza usa toni molto netti rispondendo al tifoso che lo invitava a rilevare la Fenice dopo l’iscrizione: “mi perdoni, ma sono sempre stato chiaro. Mi è stato chiesto un salvataggio, ho accettato, poi sono stato trattato da coglioncello da una politica locale schizofrenica e quantomeno misteriosa. Secondo lei ad oggi dovrei anche pagare quattro BRAVI SIGNORI per prendermi delle rogne? Caso chiuso, a Reggio ci vengo con il partito che rappresento non per il calcio, perché li avete bisogno di gente normale non di FAMIGLIA“.

Neanche troppo velato, nelle parole di Bandecchi, il riferimento alla Reggina trattata come una “questione di famiglia” come su StrettoWeb abbiamo evidenziato negli ultimi giorni per il legame tra il neo presidente della società e il consigliere comunale Califano, dello stesso partito di Brunetti, e poi dalle scelte societarie di Ballarino che ha scelto tutti i suoi familiari (due figlie e un genero) per l’organico societario.