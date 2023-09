Rally del Tirreno a Messina, vittoria di Pollara. Basile raggiante: “grande partecipazione di pubblico”

StrettoWeb

Il 20° Rally del Tirreno saranno ricordati per aver riportato la sede di partenza ed arrivo nella fantastica Piazza Duomo di Messina e per un meteo instabile che sicuramente ha creato qualche disagio ai piloti. La gara è stata vinta dall’equipaggio composto dal giovane palermitano Marco Pollara e dal co-driver Maurizio Messina sulla Skoda Fabia.

“Dopo 19 anni torna il rally a Messina con una grande partecipazione di pubblico ed un entusiasmo che si percepisce negli sguardi e nelle parole dei tanti appassionati che hanno seguito questa due giorni del 20° Rally del Tirreno, nonostante le condizioni meteo non siano state delle migliori”, è quanto afferma il sindaco Federico Basile. “Il ritorno della tappa di Messina come sempre è frutto di un grande lavoro di squadra che ha visto per la sua passione e la sua competenza l’assessore Massimo Minutoli essere il fulcro dell’iniziativa seguita passo passo da tutti gli assessori per le varie competenze. Un ringraziamento a tutta l’organizzazione.. dai commissari di gara alle associazioni di rally che hanno riportato un pezzo di storia a Messina”, conclude Basile.