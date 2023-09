Messina: al via il Rally del Tirreno, che spettacolo a Piazza Duomo | FOTO

StrettoWeb

E’ partito da Piazza Duomo, il 20° Rally del Tirreno Messina. La competizione è organizzata da Top Competition, in partnership con la Città Metropolitana di Messina, l’Amministrazione comunale, la città di Villafranca Tirrena, l’Automobile Club peloritano ed alcune realtà private del territorio. Un elenco di partecipanti dove spiccano i migliori nomi del rallismo siciliano, tra i messinesi Marcello Rizzo ed Antonio Pittella, oltre ai palermitani Marco Pollara e Maurizio Messina, vincitori nell’ordine delle edizioni 2022 e 2021; il campione italiano Rally junior Alessandro Casella, Francesco Tuzzolino, Giovanni Celesti, il nisseno Salvatore Di Benedetto, Alessandro Anastasi, Maurizio Rizzo, Andrea Nastasi e Nunzio Longo, tra i principali driver che hanno perfezionato l’adesione.

“Un’occasione importante per la città che si riappropria del rally a cui è storicamente legata e che mancava da piazza Duomo da 19 anni – ha sottolineato l’assessore Minutoli- un volano per tutto il territorio metropolitano attraverso lo spettacolo dello sport, con un evento organizzato da realtà professionali e sotto l’egida della Federazione, della delegazione ACI Sport Sicilia, dell’AC Messina, elementi che sono garanzia per tutti”.

Per la competizione è previsto lo schieramento di 200 commissari di percorso, 40 mezzi di servizio, 50 componenti dello staff, 30 cronometristi, 10 unità specializzate per decarcerazione, 8 mezzi di soccorso sanitario avanzato, 8 medici specialisti, 323,77 km di gara, PS 9 e 65,41 km di prove speciali.