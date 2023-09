Premio Granillo, FOTO e VIDEO della 5ª edizione a Reggio Calabria: ospiti illustri e grandi ricordi

StrettoWeb

Anche quest’anno, come ormai d’abitudine, non è mancato il Premio Granillo, arrivato alla sua 5ª edizione. L’evento si pone come obiettivo quello di premiare importantissime personalità del calcio, nel ricordo di una persona che a Reggio Calabria ha dato tantissimo al calcio e alla città: Oreste Granillo.

Oltre all’ideatore Maurizio Insardà, anche l’immancabile presenza di Italo Cucci, “must” della kermesse, della giornalista di Mediaset Monica Bertini e soprattutto dell’ospite d’eccezione, Evelina Christillin, componente del Consiglio Fifa. Per la prima volta partner dell’Associazione è l’azienda di OSC Innovation, guidata dall’imprenditore Saverio Ceravolo. Tra i tanti presenti, diverse personalità della Reggina, ex dirigenti e presidenti nonché amici di Granillo, tra cui i vari Franco Iacopino, Lillo Foti, Gabriele Martino, Pino Benedetto.

A corredo dell’articolo alcune immagini dell’evento, qui di seguito le interviste a Monica Bertini e agli imprenditori di OSC Innovation.

Monica Bertini, conduttrice e giornalista Mediaset

Saverio Ceravolo e Andrea Bellezza di OSC Innovation