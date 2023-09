Evelina Christillin, la prima volta di un membro Fifa a Reggio: “ecco che mi ha detto Infantino. E andrò a vedere i Bronzi” | VIDEO

StrettoWeb

Evelina Christillin a Reggio Calabria. E’ la prima volta di un delegato della Fifa nella città dello Stretto. La dirigente d’azienda, non solo presente nel Consiglio della Fifa, ma anche Presidente del Museo Egizio di Torino, è la grande ospite di questa sera presso il Resort AltaFiumara, per la 5ª edizione del Premio Granillo.

Nel corso della kermesse ideata dal giornalista Maurizio Insardà, alla presenza dell’immancabile Italo Cucci e della conduttrice di Mediaset Monica Bertini, la Christillin ha parlato proprio della sua “prima volta” sullo Stretto e delle aspettative poste dal capo della Fifa, Infantino, originario di Reggio Calabria per parte di padre. Non poteva mancare una domanda sulla Reggina alla luce del momento attuale.

“E’ la prima volta qui a Reggio, sono stata a Cosenza e Catanzaro ma mi mancava Reggio – ha detto a StrettoWeb – Cosa mi ha detto Infantino? Lui ha un bel rapporto con la Calabria, lo rimarca sempre. Quando gli ho detto che sarei venuto qui era molto orgoglioso. Ora farò un giro, da Presidente del Museo Egizio di Torino non vedo l’ora di andare vedere i Bronzi di Riace. Il Museo di Reggio ha una bellezza assoluta con queste due statue”.

“La Reggina? Tristezza, solo tristezza, per calciatori e tifosi. E’ un ammanco amministrativo che non mi permetto di commentare. Un mio carissimo amico ha comprato il Modena due anni fa ed è ripartito, ora è in Serie B. Mi auguro in una partenza simile”.