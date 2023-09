Premio alla carriera per Cateno De Luca a Venezia: “il mio mestiere è aggiustare i disastri degli altri”

StrettoWeb

Il sindaco di Taormina Cateno De Luca, in questi giorni a Venezia, ha ricevuto nella notte il Premio alla carriera. “Un premio alla mia carriera di Sindaco dalla Better World Fund! Anche questo stasera a Venezia!“, scrive lui stesso sulle proprie pagine social, mostrando trionfante il suo premio come si può vedere della gallery fotografica scorrevole in alto. E Taormina ha conquistato la Serenissima, riscuotendo un lungo applauso del pubblico.

“Grazie per l’attenzione che state ponendo nei confronti di Taormina che sta facendo la scelta di essere baricentro delle strategie dell’internazionalizzazione, soprattutto anche di essere il centro della bellezza – spiega De Luca ritirando il suo premio –. Io sono sindaco di Taormina da tre mesi, ho fatto il sindaco in altri quattro comuni e il mio mestiere è quello di aggiustare i disastri degli altri“, ha dichiarato, strappando un sorriso a tutti i presenti.

“Stamattina abbiamo partecipato al Better World Fund, ospiti del presidente Manuel Collas de la Roche. Il Bwf, Better World Fund è un’organizzazione no-profit con sede a Parigi nata nel 2016 per sensibilizzare l’opinione pubblica sui grandi cambiamenti relativi alla salute globale, attraverso la proiezione di film e documentari e che organizza prestigiosi eventi internazionali, ispirando programmi culturali attraverso azioni concrete. Stasera mi hanno assegnato il premio alla carriera di Sindaco!“, ha dichiarato trionfante De Luca sui social.