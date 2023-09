Il sindaco De Luca a cena a Venezia: “e poi dicono che Taormina è cara”

StrettoWeb

Il sindaco di Taormina, Cateno de Luca, in questi giorni si trova a Venezia insieme alla moglie per partecipare al Festival del Cinema e ieri sera ha pubblicato sul suo profilo facebook una foto relativa al costo della cena facendo un parallelismo con Taormina dato che c’è chi la considera “cara” ma diciamo che guardando questo scontrino, non può essere considerato un posto caro.

“Min…. a!

Tutto era buonissimo … tranne il conto 😭😭😭

Eravamo in quattro … di cui uno per risparmiare ha preso spaghetti al pomodoro ma non credeva che costassero 30 euro!

Grazie a Jonathan SFERRA che ci ha invitato ma quando ha visto il conto non ha pagato 😜😜😜

E poi dicono che Taormina e’ cara …”