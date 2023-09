Partita Vialli al Granillo: non ci saranno Inzaghi e Taibi

StrettoWeb

“Ragazzi, amici di Reggio, non sarò presente alla partita di domenica 10 settembre al mitico Oreste Granillo. Avremo altre occasioni per stare insieme”. Firmato, in una storia Instagram, da Pippo Inzaghi. Come anticipato poco fa su StrettoWeb, l’ex allenatore amaranto non sarà presente domenica sera a Reggio Calabria per l’evento in ricordo di Gianluca Vialli, la partita che in queste ultime ore ha suscitato dibattito e polemiche.

Inzaghi era stato scelto tra i diversi ex Reggina presenti, insieme a tanti altri vip del calcio e dello spettacolo, come ospiti speciali dell’evento. Oltre a lui non ci sarà neanche Massimo Taibi. Anch’egli, infatti, figurava tra le personalità protagoniste allo stadio, ma non farà parte dell’evento. Evento che è stato confermato, come ribadito poco fa dall’organizzatore Alessandro Arena in una nota stampa.